Два человека погибли в результате столкновения парусного судна и моторной яхты в Черногории. В спасательной операции был задействован вертолет полиции. Инцидент произошел на курорте Облатно в заливе Трасте.
Черногория: трагедия на отдыхе
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Черногория: трагедия на отдыхе
На одном судне, как сообщается, находились капитан, двое взрослых и двое детей. На другом - пятеро несовершеннолетних, капитан и двое взрослых. Жертвами оказались туристы из Польши. Суда, участвовавшие в аварии, задержаны.
Неделю назад в Черногории у города Ульцинь (юг страны) погибли два туриста из Словении - женщина и десятилетний ребенок. По словам очевидцев, трагедия произошла, когда в туристический прогулочный катер врезалась лодка -"банан" с отдыхающими.