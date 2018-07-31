Мигранты: в Ливию нельзя в Европу

Операция, в результате которой итальянский буксир спас в Средиземном море 108 мигрантов и отправил их в Ливию, могла быть нарушением международного права. Об этом заявили в Международной организации по миграции. При этом отмечается, что агентство пока не может установить непосредственно место, где именно были взяты на борт тонущие люди. А это ключевой момент. Мигрантов, спасенных в нейтральных водах, согласно международному праву, не могут отправить в страну, где есть угроза их жизни. А Ливию (именно из этого государства беженцы направлялись в Европу) и ООН, и ЕС признали небезопасным для проживания государством.