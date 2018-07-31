Делегаты ежегодного съезда Соцпартии Венесуэлы неожиданно оказались во тьме в во время выборов своего лидера. Едва на этот пост была предложена кандидатура президента Николаса Мадуро с предоставлением ему неограниченных полномочий для, как было объявлено, "укрепления партии и революции, как свет погас, а прямая трансляция по телевидению прервалась.
Социалисты Венесуэлы во тьме
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Социалисты Венесуэлы во тьме
Зал вновь осветился минут через 20, и появившийся перед делегатами уже избранный Мадуро назвал инцидент "актом саботажа", к которому, по его мнению, приложили руку "оппозиция и империалисты". В подтверждение своих слов он отметил, что в других помещениях того же здания свет был.
Между тем отключение электричества в Венесуэле уже давно стало нормой. Страна переживает затяжной финансовый кризис, усугубившийся с падением цен на нефть. Результатом стало не только обеднение населения, но и нестабильная работа энергетического сектора.