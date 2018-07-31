Социалисты Венесуэлы во тьме

Делегаты ежегодного съезда Соцпартии Венесуэлы неожиданно оказались во тьме в во время выборов своего лидера. Едва на этот пост была предложена кандидатура президента Николаса Мадуро с предоставлением ему неограниченных полномочий для, как было объявлено, "укрепления партии и революции, как свет погас, а прямая трансляция по телевидению прервалась.