ИГИЛ представляет доказательства

Эти молодые люди под флагом с символикой террористической группировки «Исламское государство» заявляют о верности исламистской организации. Формулу присоединения к группировке произносит самый старший из них: он говорит по-русски, то и дело вставляя фразы на арабском, когда речь идёт об Исламе. Видеозапись распространяют в социальных сетях структуры, связанные с ИГИЛ, как бы в подтверждение прежних заявлений группировки, которая взяла на себя ответственность за гибель четырёх иностранцев: террористы, якобы, охотились на граждан стран союзников США.