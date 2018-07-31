Эти молодые люди под флагом с символикой террористической группировки «Исламское государство» заявляют о верности исламистской организации. Формулу присоединения к группировке произносит самый старший из них: он говорит по-русски, то и дело вставляя фразы на арабском, когда речь идёт об Исламе. Видеозапись распространяют в социальных сетях структуры, связанные с ИГИЛ, как бы в подтверждение прежних заявлений группировки, которая взяла на себя ответственность за гибель четырёх иностранцев: террористы, якобы, охотились на граждан стран союзников США.
ИГИЛ представляет доказательства
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ИГИЛ представляет доказательства
Автомобиль наехал на группу велосипедистов в 50 километрах от Душанбе. В МВД говорят, что водитель и пассажиры затем напали на туристов с ножом и огнестрельным оружием. Погибли граждане США, Швейцарии, а также подданный Нидерландов.
Согласно официальным данным, один из подозреваемых в нападении задержан, ещё пятеро убиты, остальные объявлены в розыск. МВД заявляет о причастности к гибели иностранцев Партии исламского возрождения, которая в Таджикистане признана террористической организацией. В полиции полагают, что после нападения преступники хотели бежать в Афганистан.