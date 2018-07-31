После пожаров, обрушившихся на греческий курорт Мати, операция по поиску пропавших без вести все еще продолжается ... Теперь на море - люди, спасаясь от огненной стихии, бежали к воде... Вести поиск сотрудникам береговой охраны помогает команда волонтеров, к которой присоединилась корреспондент euronews Фэи Дулгери:
Греция: тела пропавших без вести ищут дайверы-волонтеры
Греция: тела пропавших без вести ищут дайверы-волонтеры
"Дайверы-добровольцы находятся здесь с того самого дня, как в Аттике разразились пожары. У этих людей ответственная и тяжелая миссия - найти в море тела погибших".
В группе - 25 человек. У всех за плечами опыт участия в такого рода операциях. Три года назад, во время пика миграционного кризиса, команда была задействована в поисках в районе острова Лесбос.
Манья Биков, группа LIFEGUARD HELLAS:
"Дайверы проводят в воде по пять-семь часов в день... Мы ищем тела людей пропавших без вести. Вот вы можете наблюдать, как Алексис Алексиу использует специальное устройство для подводного поиска. Мы делаем все, что можем, все, что в наших силах, чтобы те, кто потерял близких, смогли обрести хоть-какое-то успокоение. Мы очень хотим выполнить нашу миссию ".
С 23 июля, дня, когда Мати оказался объят огненной стихией, в море были обнаружены тела восьми погибших.