Греция: тела пропавших без вести ищут дайверы-волонтеры

После пожаров, обрушившихся на греческий курорт Мати, операция по поиску пропавших без вести все еще продолжается ... Теперь на море - люди, спасаясь от огненной стихии, бежали к воде... Вести поиск сотрудникам береговой охраны помогает команда волонтеров, к которой присоединилась корреспондент euronews Фэи Дулгери: