На острове Пасхи, известном своими гигантскими каменными истуканами, вступают в силу новые правила, ограничивающие максимальный срок пребывания туристов и нерезидентов с 90 до 30 дней. Конгресс Чили проголосовал за ограничения в марте. Через некоторое время также будет определено и максимальное число приезжих.
Остров Пасхи ограничивает туризм
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Остров Пасхи ограничивает туризм
По последним данным, численность населения острова сегодня превышает 7700 человек — в два раза больше, чем 20 лет назад. За последние десять лет удвоилось здесь производство отходов.
По словам мэра, "иностранцы захватили остров" и наносят урон уникальной культуре, и даже 3000 человек — это уже очень много.