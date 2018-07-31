В ЦАР расстреляли российскую съёмочную группу

В Центральноафриканской республике убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Вместе с «Центром управления расследованиями» они готовили фильм о частных военных компаниях, — рассказал Euronews главный редактор Центра Андрей Коняхин. По его словам, журналисты не договаривались о своей поездке ни с одной из вооружённых сил в ЦАР и не оформляли никаких аккредитаций. Они «ехали просто в отпуск».