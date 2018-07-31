В Центральноафриканской республике убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Вместе с «Центром управления расследованиями» они готовили фильм о частных военных компаниях, — рассказал Euronews главный редактор Центра Андрей Коняхин. По его словам, журналисты не договаривались о своей поездке ни с одной из вооружённых сил в ЦАР и не оформляли никаких аккредитаций. Они «ехали просто в отпуск».
В ЦАР расстреляли российскую съёмочную группу
В ЦАР расстреляли российскую съёмочную группу
Орхан Джемаль был одним из самых опытных военных корреспондентов. Он работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии и Саудовской Аравии.
Александр Расторгуев — режиссёр ряда документальных фильмов, которые были представлены на ведущих европейских фестивалях. Кирилл Радченко как оператор освещал несколько военных конфликтов, в том числе в Абхазии, Сирии и на Украине.
В Африку они поехали после официальных заявлений о намерении Москвы помогать ЦАР оружием и военными специалистами. Кроме того, их заинтересовали публикации о присутствии в стране бойцов российской ЧВК «Вагнера».
Автомобиль съёмочной группы расстреляли на пути из столицы Банги в город Бамбари, как пишет «Новая газета», на одном из блокпостов.