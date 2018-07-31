Евросоюз ввёл санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста в Крым. Черные списки пополнили названия шести организаций, среди них «Мостотрест», петербургский институт Гипростроймост и судостроительный завод «Залив». Их активы и контракты в ЕС должны быть заморожены.
ЕС ввёл санкции за Крымский мост
ЕС ввёл санкции за Крымский мост
В документе Еврокомиссии говорится, что проект подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В Брюсселе напоминают, что считают присоединение украинской автономии к России незаконной аннексией, а торжественное открытие моста в ЕС расценили как символ усиления контроля Москвы над Крымом и Севастополем.
Церемония открытия автомобильного движения из Тамани в Крым прошла 15 мая, президент Владимир Путин сел за руль грузовика, чтобы лично возглавить колонну, которая в рамках церемонии переехала через пролив. Глава администрации Крыма Сергей Аксёнов тогда называл мост «символом единства и свободы», а также свидетельством «полного провала политики блокад и санкций».