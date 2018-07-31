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Болгария

Дождливое лето отпугнуло туристов

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Дождливое лето отпугнуло туристов

Дождливое лето отпугнуло туристов
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Пока многие европейцы изнывают от аномальной жары, в Болгарии вот уже несколько недель не прекращаются проливные дожди, что привело к снижению туристического потока.

На прошлой неделе в ряде районов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений.

В связи с дождливым сезоном упали продажи летней одежды и пляжных принадлежностей.

"Мы занимаемся оптовой торговлей" — говорит предприниматель. "Обычно в это время года пляжные принадлежности пользуются большим спросом, но нынешним летом дела у нас идут плохо, все время идут дожди. В нашем магазине продажи сократились в два раза".

Метеорологи прогнозируют , что солнечная погода вернется на болгарское побережье к концу недели и температура воздуха прогреется до 35 градусов.