Пока многие европейцы изнывают от аномальной жары, в Болгарии вот уже несколько недель не прекращаются проливные дожди, что привело к снижению туристического потока.
Дождливое лето отпугнуло туристов
Сейчас воспроизводится:
Дождливое лето отпугнуло туристов
На прошлой неделе в ряде районов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений.
В связи с дождливым сезоном упали продажи летней одежды и пляжных принадлежностей.
"Мы занимаемся оптовой торговлей" — говорит предприниматель. "Обычно в это время года пляжные принадлежности пользуются большим спросом, но нынешним летом дела у нас идут плохо, все время идут дожди. В нашем магазине продажи сократились в два раза".
Метеорологи прогнозируют , что солнечная погода вернется на болгарское побережье к концу недели и температура воздуха прогреется до 35 градусов.