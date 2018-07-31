Мост раздора

В Хорватии возобновили строительство моста, который соединит материк с южным полуостровом Пелешац. Проект пытались реализовать последние десять лет, но работы каждый раз приостанавливали из-за нехватки средств и недовольства Сараево.

Хорватский регион, в котором находится популярный у туристов портовый город Дубровник фактически отделён от основной части страны небольшим участком побережья. Он принадлежит Боснии и Герцеговине, как и трасса Е65, по которой можно попасть на полуостров.

Пелешацкий мост между населёнными пунктами Комарна и Бриеста будет построен в обход боснийской территории, а это грозит соседу Хорватии потерей средств от транзита. Власти Боснии и Герцеговины даже заявляли, что могут выйти из договора о государственной границе и предъявить претензии Загребу на часть Адриатики.

Тем не менее, к строительству уже приступила китайская компания, выигравшая тендер. Мост для автотрассы с четырехполосным движением длинной более двух километров и высотой 55 метров планируют возвести за три года. Общая стоимость проекта - 420 миллионов евро. Большую часть расходов взял на себя Евросоюз.