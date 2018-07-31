Взрывы и нападения в Афганистане

На востоке страны в Джелалабаде прогремели взрывы возле ведомства по делам беженцев и репатриантов. Ранения получили прохожие. Очевидцы сообщают, что нападение совершили несколько вооруженных мужчин, один из которых подорвал себя у входа в здание, где в это время проходила встреча сотрудников департамента с международными экспертами. По данным местных властей, прорвавшиеся в здание экстремисты удерживают в заложниках около 40 человек. Район оцеплен, проводится спецоперация.

Чуть ранее в провинции Фарах на западе Афганистана был взорван пассажирский автобус, перевозивший женщин и детей, 11 человек погибли, десятки получили ранения. Взрывное устройство сработало на обочине автотрассы, ведущей из города Герат в провинцию Гильменд.

Накануне боевики радикального движения "Талибан" похитили в восточной провинция Пактия свыше 20 местных жителей.