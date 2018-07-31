MeTwo: расизм в Германии?

Расизм в Германии: проблема или единичные случаи? Дебаты на эту тему разгорелись в стране после истории с футболистом турецкого происхождения Месутом Озилом, покинувшем сборную ФРГ из-за, по его словам, расистских оскорблений.

24-летний писатель и правозащитник Али Джан запустил в немецкоязычном сегменте интернета хэштег #MeTwo, призывая бороться с расизмом в Германии. Хэштег созвучен кампании против харассмента #MeToo, но пишется иначе.

"#Metwo означает, что у меня не одна, а две идентичности. Я гражданин Германии - но я из иммигрантской среды. У меня турецкие корни, и там, в Турции, у меня есть родственники", - поясняет Али Джан.

Его инициатива в Twitter нашла широкий отклик^ публикаций под хэштегом #MeTwo уже более 50 тысяч, большинство из них - истории из собственной жизни.

Так, Ан Пхан из немецкого города Франкен рассказала, что из-за азитской внешности и имени её постоянно спрашивали, откуда она приехала. Хотя родилась и выросла она в Германии.

"Негласная дискриминация начинается ещё в школе, - написала в Twitter Мириам Давудванди,- а потом её чувствуешь, когда начинаешь искать квартиру и работу".

"Думаю, что люди будут потрясены фактами, которые вскрылись в ходе этой акции, - говорит Мириам.- И, может быть, они поймут, что переживают ежедневно поколения мигрантов на протяжении десятилетий".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своём Twitter посоветовал всем, кто считает, что в Германии нет расизма, почитать эти публикации.

"Наконец-то услышаны", - констатировал немецкий журналист пакистанского происхождения Хаснаин Казим.