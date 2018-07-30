"Наконец-то наступила демократия"

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве прошли без серьезных инцидентов, явка избирателей составила с 75%. Это восьмые выборы с момента получения независимости страны от Великобритании в 80 году и первые без участия Роберт Мугабе, находившегося у власти почти 40 лет.