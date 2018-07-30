В Зимбабве проходят всеобщие выборы — впервые в истории республики в них не принимает участие Роберт Мугабе, находившийся у власти почти 40 лет.
Выборы без Мугабе
Выборы без Мугабе
Национальная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное количество претендентов на высший государственный пост — в итоговом бюллетене значатся имена 23 политиков. За места в двухпалатном парламенте страны борются кандидаты от 55 партий.
Главный соперник правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве-Патриотический фронт" и выдвинутого им в президенты Эммерсона Мнангагвы — возглавляемый адвокатом Нельсоном Чамизой альянс семи партий, сплотившихся вокруг "Движения за демократические перемены" (традиционного флагмана зимбабвийской оппозиции).
Накануне выборов бывший президент Мугабе неожиданно собрал пресс-конференцию и заявил, что не будет голосовать за Мнангагву и правящую партию, которую возглавлял с момента ее создания, и призвал сограждан поддержать оппозицию. Официальные результаты будут объявлены 4 августа.