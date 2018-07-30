Оппозиционный кандидат на выборах президента Зимбабве Нельсон Чамиза ещё до закрытия избирательных участков заявил, что уверен в своей победе. Лидер оппозиционного «Движения за демократические перемены» обвиняет правительство в попытке сфальсифицировать итоги голосования, прежде всего, в сельских районах. Его сторонники ранее грозили в случае махинаций на выборах не признать их итоги и начать массовые акции протеста.
Оппозиция в Зимбабве требует признать её победу
Оппозиция в Зимбабве требует признать её победу
Голосование на первых после отстранения от власти президента Роберта Мугабе выборах уже завершилось. Представители делегации наблюдателей от ЕС говорят о плохой организации работы избирательных участков: нарекания вызвали, в частности, огромные очереди, которые отпугивали некоторых избирателей.
Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва после отстранения Мугабе обещал провести честные, демократические выборы и восстановить доверие западных стран. Последние соцопросы показывали, что Мнангагва лишь незначительно опережает Чамизу по уровню поддержки.
Накануне выборов Кандидатуру Чамизы поддержал Роберт Мугабе: он обвинил Мнангагву в политических интригах и предательстве.