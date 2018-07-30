Оппозиция в Зимбабве требует признать её победу

Оппозиционный кандидат на выборах президента Зимбабве Нельсон Чамиза ещё до закрытия избирательных участков заявил, что уверен в своей победе. Лидер оппозиционного «Движения за демократические перемены» обвиняет правительство в попытке сфальсифицировать итоги голосования, прежде всего, в сельских районах. Его сторонники ранее грозили в случае махинаций на выборах не признать их итоги и начать массовые акции протеста.