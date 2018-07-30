Всеобщие выборы в Зимбабве проходят в спокойной обстановке на фоне высокой активности избирателей, на некоторых участках образовались очереди.
Очереди на выборах в Зимбабве
Очереди на выборах в Зимбабве
Выборы впервые в истории республики состоятся без участия Роберта Мугабе, находившегося у власти почти 40 лет и отстраненного от власти военным в ноябре прошлого года.
Проголосовали фавориты президентской гонки: действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве-Патриотический фронт", 75-летний Эммерсон Мнангагва, и возглавляющий альянс семи партий, сплотившихся вокруг оппозиционного "Движения за демократические перемены", 40-летний адвокат Нельсон Чамиза.
Бывший президент Мугабе накануне прервал молчание и заявил, что не будет голосовать за Мнангагву и правящую партию, которую возглавлял с момента ее создания, и призвал сограждан поддержать оппозицию. Официальные результаты будут объявлены 4 августа.