Необычная похоронная процессия в испанском автономном сообществе Галисия проходит каждый год в конце июля. Фестиваль Святой Марты Рибартеме, считающейся покровительницей воскрешения, посвящен всем, кто сумел избежать смерти. Ежегодно в нем принимают участие несколько тысяч человек.
Фестиваль выживших в Галисии
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Фестиваль выживших в Галисии
Служительница местной церкви Марта Домингез объясняет: "В этом паломничество принимают участие люди, которые хотят поблагодарить святых. Они сами ложатся в открытый гроб, или просто заказывают закрытый гроб. Об этой традиции узнали многие, потому что процессия привлекает внимание".
Уникальная традиция в современном виде появилась в начале 18 века, но ее корни уходят в языческие верования. После мессы гробы с "живыми мертвыми" доносят до кладбища, где и происходит воскрешение. Фестиваль заканчивается танцами и грандиозным фейерверком.