Рим и Вашингтон укрепляют связи

Сотрудничество в урегулировании глобальных конфликтов и содействие экономическому процветанию по обе стороны Атлантики. Эти и другие темы были в центре внимания переговоров президента США Дональда Трампа и главы итальянского кабинета Джузеппе Конте.

"Премьер Конте и я рады объявить о новом стратегическом диалоге между Италией и США , который будет способствовать сотрудничеству по целому ряду вопросов", - сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции, уточнив, что диалог между Римом и Вашингтоном будет охватывать прежде всего вопросы безопасности.

Конте в свою очередь отметил: "Италия приобритает все большую значимость в Европе и становится привилегированным партнером Соединенных Штатов, в том числе, когда речь идет о вопросах борьбы с терроризмом и кризисом в Средиземноморском регионе, в особенности, в Ливии."

В ходе общения с журналистами, Трамп подчеркнул особую важность торговых отношений между США и ЕС: "Несколько дней назад я встречался с главой Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Мы провели замечательные переговоры. После этой встречи мы объявили о соглашении об устранении торговых барьеров и увеличение экспорта США ".

"Это - договоренность, - продолжил Конте, - которую по моему мнению, необходимо как можно скорее претворить в жизнь, объединяя наши усилия, чтобы в выигрыше от более равноправных коммерческих отношений оказались граждане Италии, другие европейцы, а также жители США...".

Касаясь ключевых международных проблем, Трамп и Конте заявили, что Ирану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Вместе с тем Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Рухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение.