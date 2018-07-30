В Таджикистане задержаны трое подозреваемых в причастности к гибели иностранных туристов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
Смертельный наезд в Таджикистане может быть терактом
Смертельный наезд в Таджикистане может быть терактом
Накануне на территории джамоата Себистон Дангаринского района погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.
По заявлению министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды вероятная версия инцидента - теракт, но также рассматриваются версии ДТП, разбойного нападения, грабежа и убийства.
По данным МВД страны, на группу иностранных туристов совершила наезд автомашина марки "ДЭУ Леганза" под управлением 21-летнего жителя города Нурека Джафариддина Юсуфова. После наезда находившиеся в автомобиле люди напали на иностранцев с ножами и огнестрельным оружием.
После происшествия автомашина скрылась с места происшествия, но вскоре была обнаружена на территории кишлака Торбулок Дангары, где один подозреваемый был задержан, двое, оказавшие сопротивление силовикам, уничтожены.
Ранее сообщалось, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на поиски и поимку преступников были брошены все имеющиеся силы.
Эмомали Рахмон выразил соболезнования главам стран погибших граждан.