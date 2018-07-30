Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает AFP со ссылкой на проект мониторинга активности исламистов в социальных сетях SITE.
ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Таджикистане
ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Таджикистане
Ранее в МВД республики не исключали, что это может быть спланированное нападение. Видеосвидетельство того, что водитель целенаправленно давил велосипедистов, опубликовала таджикская служба Радио Свобода.
Накануне на территории джамоата Себистон Дангаринского района погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.
По данным МВД, на группу иностранных велосипедистов совершила наезд автомашина марки "ДЭУ Леганза" под управлением 21-летнего жителя города Нурека Джафариддина Юсуфова. После наезда находившиеся в автомобиле люди напали на иностранцев с ножами и огнестрельным оружием.
После происшествия автомашина скрылась с места происшествия, но вскоре была обнаружена на территории кишлака Торбулок Дангары, где один подозреваемый был задержан, двое, оказавшие сопротивление силовикам, уничтожены.
Ранее сообщалось, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на поиски и поимку преступников были брошены все имеющиеся силы.
Рахмон выразил соболезнования в связи с гибелью иностранцев в официальный год туризма. Произошедшее он назвал «жестоким актом».