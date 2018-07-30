Кризис в Никарагуа: от причин к последствиям

В апреле 2018 года в Никарагуа вспыхнул социальный и политический конфликт, который унес к этому моменту жизни около 450 человек, более тысячи человек получили ранения. Решение конфликта пока не найдено.

Причины протестов

Поводом для самых крупных за последние годы акций протестов послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций президент страны Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки.

Противники главы государства обвиняют в гибели людей власти. Правительство считает, что ответственность за развязывание кризиса в стране лежит на тех, кто "нарушает правовой и конституционный порядок, прибегая к терроризму".

Уличные столкновения

Во главе массовых акций протеста стоит студенческое движение, которое получило поддержку от различных других общественных организаций. Протестующие выступают также против коррупции со стороны правительства Ортеги и его супруги Росарио Мурильо, которая в январе 2017 года стала вице-президентом страны. Если в начале массовых демонстраций протестующие требовали проведения досрочных президентских выборов, то затем появились призывы отправить в отставку высокопоставленных правительственных чиновников.

По мнению правозащитных организаций, для подавления массовых акций протеста руководство Никарагуа создало проправительственные военизированные отряды. По свидетельству журналистов, молодежные ударные группы правящей Сандинистской партии активно участвуют в разгоне демонстрантов, засевших в университетские городках и церквях, и применяют против них как холодное, так и боевое оружие. В результате полицейских репрессий против протестующих групп и нападений военизированных проправительственных формирований были убиты сотни человек и более тысячи получили различной степени ранения. Следует отметить, что нападения на демонстрантов проходили по всей стране.

Критика США и других стран

США призывают власти Никарагуа немедленно покончить с насилием и провести досрочные выборы в стране. Ортега неоднократно заявлял, что не пойдет на досрочные выборы на фоне проходящих в стране массовых протестов.

"США решительно осуждают происходящее в Никарагуа насилие и нарушение прав человека, совершенные режимом (президента Никарагуа Даниэля) Ортега. После многих лет мошеннических выборов и манипуляций режимом никарагуанским законодательством, а также подавления гражданского общества, оппозиционных партий и независимых СМИ, никарагуанцы вышли на улицы, чтобы призвать к демократическим реформам", — говорится в распространенном заявлении.

Сандерс отметила, что президент и вице-президент Никарагуа "несут ответственность" за происходящее в стране насилие.

13 латиноамериканских стран, в том числе Чили, Аргентина и Бразилия, также призвали к "немедленному прекращению актов насилия, запугивания и угроз" и к расформированию незаконных военизированных формирований.

Организация американских государств (ОАГ) также осудила насилие в Никарагуа, призвала стороны конфликта к участию в национальном диалоге и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения выборов. За резолюцию проголосовало 21 американское государство, против — три страны (Никарагуа, Венесуэла и Сен-Винсент и Гренадины).

ОАГ потребовало проведения досрочных президентских выборов в марте 2019 года, вместо 2021 года и не согласилось с призывом никарагуанского правительства уважать право страны на «самоопределение» и не вмешиваться во внутреннюю политику государства.

Число жертв

Не менее 448 человек погибли в Никарагуа в ходе акций протеста против правительства с 19 апреля по 25 июля текущего года. По данным правозащитников, 399 погибших уже опознаны, личности еще 49 устанавливаются. Самое большое число жертв - 189 человек - пришлось на столицу страны, город Манагуа. В Масайе погибли 55 человек, в Матагальпе - 32, в Карасо и Леоне - по 28. Кроме того, на всей территории страны свыше 2,8 тыс. человек получили ранения. Из общего числа погибших 40 человек были членами военизированных формирований, 24 - сотрудниками полиции.

Что глава государства думает о происходящем сейчас в его стране? С Даниэлем Ортегой пообщался журналист Euronews Оскар Валеро. Интервью с президентом Никарагуа смотрите в эфире Euronews в этот вторник.