Более тысячи мигрантов за два дня, более 20 тысяч с начала года - Испанию захлестнула волна нелегальной миграции.
Испания - лидер по приёму мигрантов
Испания - лидер по приёму мигрантов
Несколько дней назад в водах у испанского побережья были спасены более 800 мигрантов. Нелегалов обнаружили в Гибралтарском проливе на 54 лодках.
Днем позже испанская Служба спасения и безопасности на море сообщила о спасении еще 334 нелегалов.
В этом году Испания впервые вышла в лидеры по приему мигрантов, оставив позади Италию и Грецию.
За первую половину этого года испанское королевство приняло более 20 тысяч нелегалов, что почти в два раза больше, чем за такой же промежуток прошлого года.
Испанские власти обеспокоены таким положением и призывают Евросоюз найти выход из сложившейся ситуации вместе.
Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Испании:
"Миграционная проблема – это европейская проблема, здесь нужно европейское решение. Эта проблема не только что появилась. Я всегда говорил, что мы сейчас столкнулись с недостатками миграционной политики бывшего правительства Мариано Рахойя".
В конце июня Испания решила принять судно Aquarius, на борту находились более 600 мигрантов. Мадрид пошел на данный шаг после того, как итальянские власти отказались впустить судно в порт своей страны.