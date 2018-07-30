Хаос в аэропорту из-за пассажирки

Мюнхенский аэропорт возобновил функционирование после хаоса, который случился на выходных. Из-за приостановки работы одного из терминалов 700-ам пассажирам пришлось ночевать прямо в залах аэропорта, ещё сотни человек были размещены в отелях.

Накануне полиция эвакуировала второй терминал и прилегающее к нему здание Мюнхенского аэропорта. Причиной тому стал инцидент, связанный с пассажиркой, которая прошла в зону безопасности без надлежащего контроля.

Одна из немецких радиостанций сообщила, что в ручной клади женщины, вызвавшей хаос в аэропорту, обнаружили неразрешенную к провозу жидкость. Ее попросили положить емкость в специальный пакет, который находился за пределами зоны безопасности. Вскоре пассажирка вернулась без емкости и прошла незамеченной через контрольный пункт, где не было персонала, а затем и мимо стоявших рядом полицейских.

Позже правоохранители сообщили, что какая-либо угроза отсутствует, но пассажирам пришлось заново пройти контроль. Самолеты начали вылетать из второго терминала лишь спустя семь часов. Инцидент затронул более 32 тысяч человек, были отменены около 330 рейсов.