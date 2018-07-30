Выборы в Мали: начался подсчет голосов

В Мали ведется подсчет голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах . В какой-то момент сам процесс волеизъявления пришлось прервать, поскольку боевики запустили по меньшей мере 10 минометных снарядов в окрестностях города Кидаль, находящегося на севере страны. Жертв нет, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.