В Мали ведется подсчет голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах . В какой-то момент сам процесс волеизъявления пришлось прервать, поскольку боевики запустили по меньшей мере 10 минометных снарядов в окрестностях города Кидаль, находящегося на севере страны. Жертв нет, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Выборы в Мали: начался подсчет голосов
Выборы в Мали: начался подсчет голосов
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и различными военизированными группировками начался 6 лет назад. И хотя еще осенью в Мали сохранялся режим чрезвычайного положения, выборы, тем не менее, было решено проводить в обозначенный срок.
Последний раз к избирательным урнам малийцы приходили в 2013-м году.
Всего в бюллетенях для голосования значатся фамилии 23 кандидатов. На избирательных участках пристутствуют наблюдатели в том числе и из Евросоюза.
Глава миссии наблюдателей ЕС Сесиль Киенге заявила следующее: "Очень важна для нас прозрачность всего избирательного процесса, мы именно этот фактор в нашей работе ставим во главу угла, как и, разумеется, соблюдение всех существующих на сей счет правил".
Наибольшие шансы на победу имеет, как сообщается, действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта.