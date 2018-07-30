США заинтересованны в строительстве Трансадриатического газопровода, который соединит Азербайджан с Италией. Эту газовую артерию в Вашингтоне рассматривают как важный вклад в энергетическую безопасность Европы.
Снизить влияние Кремля на Европу
Снизить влияние Кремля на Европу
Газопровод длиной в 870 километров пройдет через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море. Планируется, что к концу 2020 года примерно 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год будут транспортироваться в Италию.
На данный момент ТАП - это самая амбициозная попытка создать новый источник газоснабжения в Европе, чтобы снизить её зависимость от российского газа.
Этот проект также - альтернатива российско-германскому "Северному потоку-2", строительство которого должно завершиться в следующем году. Проект позволит увеличить объемы поставляемого газа из России в Германию, а также снизить зависимость от транзитных стран.
Вашингтон считает, что Россия таким образом пытается получить выгоду от европейских потребностей, и что "Северный поток-2" сделает Европу еще более зависимой от Кремля.