После землетрясения в Индонезии свыше 550 туристов и альпинистов оказались в ловушке на горе Ринджани, расположенной на севере острова Ломбок.
Индонезия: последствия землетрясения
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Индонезия: последствия землетрясения
Это граждане США, Канады, Франции, обладатели британских паспортов и паспортов Нидерландов, а также Сингапура. Как сообщается, все они находятся в безопасности, их обеспечили водой и пищей.
Людей не могут спустить вниз, поскольку на пути - гигантский оползень, это тоже результат землетрясения и последовавших за ним менее сильных сейсмических толчков.
Спасательные службы и сотрудники национального парка, в котором находится гора Ринджани, уверяют, что эвакуация всех, а это, по последним оценкам, 560 человек, должна быть завершена в течение дня.