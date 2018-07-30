Жертвами пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 6 человек. Среди них есть двое детей и их прабабушка. Среди погибших есть также взрослый, который не эвакуировался, несмотря на предупреждения. Его личность пока властями не раскрывается. Тяжелая ситуация - в округе Шэста, огонь уничтожил практически все.
Убийственное лето
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Убийственное лето
Как заявил один из представителей властей округа, случившееся не имеет прецедентов, пожарные сражаются с огнем не на жизнь, а на смерть. "Они совершают подвиги, которые не значатся в служебной инструкции", - заявил Леонард Моти.
Из-за пожара в течение недели были эвакуированы почти 40 тыс. человек. За минувшие 24 часа площадь возгорания снова увеличилась, сейчас она составляет 360 кв. км. С огнем сражаются свыше 3, 5 тысяч пожарных, но пока им удалось взять под контроль пламя лишь на 5 % этой территории. В Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации.