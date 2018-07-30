Убийственное лето

Жертвами пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 6 человек. Среди них есть двое детей и их прабабушка. Среди погибших есть также взрослый, который не эвакуировался, несмотря на предупреждения. Его личность пока властями не раскрывается. Тяжелая ситуация - в округе Шэста, огонь уничтожил практически все.