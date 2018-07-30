Эти состязания проводятся уже в 452-ой раз, почти пять веков со знаменитого моста в Мостаре "ласточкой" или "рыбкой" прыгают в реку Неретву любители спорта и острых ощущений.
Ласточкой с моста!
Сейчас воспроизводится:
Ласточкой с моста!
Участник состязаний Обад Мугдум делится ощущениями: "Это соревнование для тех, кто любит прыжки в воду, для тех, кто любит Мостар, для всех, кто увлекается этим видом спорта".
Высота моста - 27 метров, он - точная копия сооружения, разрушенного во время войны в бывшей Югославии и к сегодняшнему дню восставшего руин.