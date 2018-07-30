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Срочная новость

Босния и Герцеговина

Ласточкой с моста!

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Ласточкой с моста!

Ласточкой с моста!
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Эти состязания проводятся уже в 452-ой раз, почти пять веков со знаменитого моста в Мостаре "ласточкой" или "рыбкой" прыгают в реку Неретву любители спорта и острых ощущений.

Участник состязаний Обад Мугдум делится ощущениями: "Это соревнование для тех, кто любит прыжки в воду, для тех, кто любит Мостар, для всех, кто увлекается этим видом спорта".

Высота моста - 27 метров, он - точная копия сооружения, разрушенного во время войны в бывшей Югославии и к сегодняшнему дню восставшего руин.

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