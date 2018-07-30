Эту боливийскую дорогу называют "дорогой смерти". Однако для любителей экстремальных ощущений - это отличная возможность проверить себя на прочность.
Марафон по "дороге смерти"
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Марафон по "дороге смерти"
Седьмой ежегодный марафон Sky Race собрал в Боливии более 100 участников - мужчин и женщин из разных уголков мира.
Они приехали сюда, чтобы пройти сложнейший маршрут в 28 километров по крутым извилистым склонам, скользкой грязной и узкой дороге.
Финишировали участники на высоте 3000 метров.
По одной из версий эта дорога была построена в 1932 году парагвайскими заключенными. С момента её создания здесь произошло более 300 дорожных аварий.