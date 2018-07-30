Pussy Riot вернули за решётку

Участников акции Pussy Riot на финале Чемпионата мира по футболу вновь задержали. Вместе с журналистами и сторонниками полицейские встречали их на выходе из спецприёмников, где активисты провели 15 суток ареста по статье о нарушении правил поведения зрителей спортивных соревнований. Задержанные сообщили, что их оставили на ночь в ОВД «Лужники». Теперь участников акции хотят привлечь к ответственности по статье о нарушении порядка проведения митингов, им грозит ещё до десяти суток ареста, штраф или обязательные работы.