Адвокатские палаты Сербии и Белграда начали недельную забастовку. Таким образом юристы пытаются оказать давление на власти с целью ускорить расследование убийства их коллеги Драгослава Огняновича. Известный адвокат был застрелен в минувшую субботу на пороге своего дома в Новом Белграде. Во время покушения ранение в руку получил его 26-летний сын.
Сербия: адвокаты объявили забастовку
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Сербия: адвокаты объявили забастовку
В последние годы Огнянович участвовал в целом ряде резонансных дел. Среди них процессы против членов черногорской мафии, где адвокат представлял интересы криминального авторитета Луки Бойовича и его семьи. Наибольшую известность Огнянович получил во время суда над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Адвокат входил в команду юристов, защищавших Милошевича в Гаагском трибунале.