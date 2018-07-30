Президент Никарагуа: "Наш нынешний кризис финансирует Америка"

Сто дней антиправительственных выступлений: в Никарагуа с 18 апреля погибли свыше 400 и ранены тысячи участников акций протеста против президента Даниэля Ортеги . По информации правозащитников, почти половина жертв пришлась на столицу Манагуа.

Euronews: "Вы - были героем Никарагуа: освободитель, народный лидер, историческая личность. Ваши вчерашние почитатели сегодня выходят на улицы, требуя вашей отставки. Почему?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Ну, во-первых, на улицы выходит не весь народ, а лишь часть населения. Та, что подчиняется оппозиции, которая громко заявила о себе еще на выборах. Вы помните наши предыдущие выборы: мы в них участвовали, но не набрали большинства. Большинство получили оппозиционные партии, объединившиеся вокруг американской политической платформы".

Euronews: "Последние опросы показывают: 79% жителей страны - за вашу отставку. Не стоит ли задуматься о том, насколько народ хочет пребывания Ортеги у власти?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Я знаю, что меня поддерживает немалая часть населения. Я не могу вам дать конкретных цифр, я не знаю, есть ли сегодня объективные опросы, на которые можно опереться".

Euronews: "То, что происходит на улицах Никарагуа, это послание масс. Вы не считаете, что должны отреагировать на него, созвав, скажем, внеочередные выборы?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "У нас недавно были выборы, совсем недавно! А сейчас мы переживаем попытку госпереворота. Которая приносит страдания людям. Я хочу , чтобы аудитория вашего канала это четко уяснила, а то в ваших заголовках я читаю: "100 дней, 90 дней.... 300 убитых в Никарагуа". Что это такое?"

Euronews: "Ну, такие цифры дает правозащитный центр Никарагуа, другие ведомства говоря о четырех сотнях погибших..."

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: " Это неточные цифры. По-настоящему в результате столкновений, которые происходят у нас с 18 апреля между оппозицией, правительством. полицией, сандинистами, погибли 195 человек. Это общее число, учитывающее полицейских, активистов Сандинистского фронта, повстанцев разного толка, гражданских лиц на баррикадах. До 18 апреля в Никарагуа был один из самых низких в регионе показателей смертности - 2 человека в день Это дает нам цифру 180 убитых ( в последнее время). Так вот, правозащитники складывают два показателя - до и после - и выдают вам около 400 погибших".

Euronews: "То есть они подтасовывают факты?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа:"Да. Как объяснить, что с 18 апреля у нас вообще не зафиксированы преступления со смертельным исходом? Их как будто больше и нет".

Euronews: "Но правозащитники иначе представляю ситуацию. Они не говорят, что в Никарагуа больше не гибнут в преступных разборках. Нет, они отмечают, что во время уличных протестов погибли от 300 до 400 человек. Согласитесь, это немало".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Нет они ведут общую статистику. В стране кто-то погиб? Это из за протестов!"

Euronews: " Мне все же непонятно. Смотрите, вы допускаете никарагуанский правозащитный центр к подсчету жертв. Почему вдруг именно сегодня правозащитники начали подтасовывать цифры?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа:"Потому что у нас немало правозащитных групп, которые финансируются США. Их задача - выдавать "фейк".

Euronews: "Меня интересует другое: вот вы как президент несете ответственность за страну? Вне зависимости от того, сколько именно человек погибли, кто и как считает жертвы... Вы признаете свою личную ответственность за то, что неспособны обеспечить безопасность народу?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Правда заключается в том, что нам противостоит очень влиятельный противник, который уже прибегал к силовой интервенции в Никарагуа и продолжает вмешиваться.... Это США".

Euronews: "Вы не раз упоминали, что протесты организованы и финансируются США. Однако где доказательства? Они у вас есть?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "По банковским каналам можно проследить, что американские структуры переводят деньги этим людям, группам; это даже не закрытая информация. Они открыто говорили о том, что выделяют миллионы "на демократизацию" Никарагуа, но на деле деньги идут на то, чтобы дестабилизировать страну, поддержать вооруженные конфликты, которые разжигают криминальные банды с 2007 года, с тех пор, как мы пришли к власти".

Euronews: "Получается, что акции проста в Никарагуа, организованные на американские деньги, не имеют отношения к реальным чаяниям никарагуанского народа?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа:"Почему же, часть нашего населения поддерживает оппозицию, поддерживает протесты. Среди сочувствующих беспорядкам на баррикадах есть и парламентарии".

Euronews: "Вы представляете происходящее к некий большой террористический заговор. При этом мы не видим явного лидера, не видим источников финансирования. Ваша версия как-то неубедительна".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Если мы начнем арестовывать лидеров, представляете, какой поднимется шум. Вспомните, что было, когда мы задерживали тех, кто был повинен в терактах и заговорах. Правозащитники тут же начинают поддерживать, требовать санкций в отношении моей страны. Американский конгресс уже принимал резолюции, направленные против Никарагуа".

Euronews: "Хочу спросить вас о вооруженных группировках, парармейских формированиях, их роль в конфликте не вполне ясна. Многие свидетели говорят, что эти структуры сотрудничают с вашими силами безопасности, иногда доходят до преступлений. Группа Amnesty International утверждает, что они расправляются с людьми без суда и следствия..."

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Аmnesty International не представила никаких доказательств - ни одного. Общеизвестно, что вооруженные формирования крайне-правого толка убивали людей на баррикадах, пытали сторонников сандинистского движения. Пытали и снимали пытки. Например, поджигали своих жертв и танцевали вокруг этих костров. Это чистой воды терроризм. Так вот об этих эпизодах Amnesty International ичего не говорит, молчат и правозащитники Межамериканской комиссии по правам человек. В сетях можно найти видео того, что творили эти молодчики".

Euronews: "Однако есть немало примеров того, как эти вооруженные формирования сотрудничают с правоохранительными органами. Журналисты ВВС побывали в Никарагуа и сказали, что да, такие вооруженные формирования сотрудничают с полицией, без всякого стыда"

.Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Нет, они видели дружинников-добровольцев, помогающих нашей полиции".

Euronews: "Вряд ли, речь шла о людей в масках, разве дружинник прячут лица?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Во время спецопераций полицейские-добровольцы закрывают лиц. В некоторых латиноамериканских странах лица закрывают даже судьи - из страха, быть убитым недовольной стороной".

Euronews: "То есть все эти люди, которые сами себя называют параполицейскими, и правда волонтеры от правоохранительных органов?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Именно так!"

Euronews: "Предположим, вы садитесь за стол переговоров с оппозицией связи с нынешним кризисом. Какие варианты для вас неприемлемы? Я понял, вы категорически против созыва досрочных выборов при любом раскладе, так?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Первоочередная задача властей - восстановить мир и справедливость".

Euronews: "Предположим, мир восстановлен. Тогда вы согласитесь на досрочные выборы?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Режим проведения выборов четко прописан в конституции Никарагуа. Наш нынешний срок у власти истекает в 2021 году. У меня есть опыт участия в мирных процессах в Центральной Америке, так вот, о целесообразности досрочных выборов во взрывоопасный период там никто никогда не говорил".

Euronews: "Я вновь вернусь к вопросу, который уже задавал и на который хочу получить ответ: вы ни при каких обстоятельствах не рассматриваете вариант ухода в отставку и созыва внеочередных выборов? Ведь наряду с регулярными выборами конституция допускает и досрочные".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: " В Центральной Америке так не поступают. Смотрите, в Колумбии. когда люди берутся за восстановление мира, о выборах речь не идет. Если пролилась кровь, выборы отходят на второй план".

Euronews: "То есть вы об этом даже не думаете?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Нет. Оппозиция как раз этого хочет, они требовали, чтобы я ушел. Повторяют это с 19 апреля. Но я это не принимаю во внимание. Полагаю, их требования противоречат интересам страны. Представьте, что у нас сменилась власть. В этом случае уже на завтра Сандинистский национальный фронт воспользовался бы правом остановить политический процесс в стране и потребовать отставки новичка. Такой сценарий поверг бы Никарагуа в хаос и анархию".

Euronews: "То есть выбор невелик: либо президент Ортега у власти, либо анархия?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Идти на поводу у тех, кто требует смены власти, значит, открыть дверь анархии. Это противоречит интересам страны. Сегодня нам нужно восстановить мир и стабильность, что и даст ощущение безопасности. Это важно для региона в целом. Никарагуа - своего рода заслон на пути наркоторговцев и контрабандистов; если страну расколоть, ослабить, преступники тут же активизируются - в регионе в целом".

Euronews: "В 2017 году вы вступили в третий президентский срок. Ваша близкие, дети заняли высокие должности... Почему в Никарагуа семья президента и правительство так близки?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Моя жена - единственный из семьи человек, занимающий высокий пост. Она - мой соратник по Сандинистскому движению. Я, кстати, с ней в таком качестве и познакомился в свое время. Будучи столь убежденным приверженцем идеи, она имеет право на важную должность. Которую, надо отметить, получила впервые! Мои дети работают на телевидении, занимаются журналистикой - делают то, чему учились".

Euronews: "Нефтью тоже занимаются!"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Нет, никто их них в этой сфере не работает, что бы там ни говорили мои оппоненты. Начнем с того, что мы - не нефтепроизводящая страна. У нас энергоотрасль находится под контролем крупных корпораций. Мы сотрудничали в этой сфере с Венесуэлой, но там речь не шла о коммерческом обмене".

Euronews: "Но это нефтяной бизнес".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "В котором мои дети не участвовали!"

Euronews: "Возникает ощущение, что семья и правительство у вас, возможно, одно и тоже".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "В Никарагуа сильны династические традиции. Так, Сомоса в свое время послал своего сына в академию West Рoint, а затем сделал главнокомандующим. Его второй сын учился в США, потом стал депутатом парламента".

Euronews: "Господин президент, я понимаю, что Сомоса создал систему династического правления, но мы говорим о Никарагуа 2018 года. Я задаю вам вопросы о том, почему общество недовольно, а вы уклоняетесь..."

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Нет ни одной страны в мире, где часть населения не выражала бы недовольство".

Euronews: "Однако далеко не везде в мире недовольство связано с присутствием членов семьи в правительстве. Согласитесь, таких государств немного".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Это не правда".

Euronews: "Вы согласны, что между членами вашей семьи и важнейшими институтами в Никарагуа слишком много точек соприкосновения?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Такие точки есть только на телевидении. И что в этом плохого? Почему мои близкие не имеют права работать в СМИ? В прессе? Потому что продвигают идею мира, консолидации общества? Это вам не нравится?"

Euronews: "С 2011 года вас обвиняют, оппозиция в том числе, в том, что вы цепляетесь за власть. Возьмем в качестве примера решение Конституционного суда, по которому вы смогли вновь претендовать на президентский срок. Вы не считаете, что это - одна и причин общественного недовольства?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Мы в Никарагуа подчиняемся нормам конституции, которая увидела свет в 1984 года, на тогдашней революционной волне. В конституции все сказано и про многопартийные выборы, и про гибридную экономику, и про собственный путь на международной арене. Мы, сандинисты, пришли в 1979 году. Тогда, кстати, все говорили, что нам не сформировать правительство.... Мы приняли участие в выборах 1984 года и выиграли. В 1990 году опять пошли на выборы, которые проиграли и вышли из правительства. Тогда в Никарагуа был создан прецедент мирной передачи политической власти. Знаковое событие для государства, чья история - это история войны, соперничества властных центров Леона и Гранады".

Euronews: "Почему же после проигрыша вы опять стали готовиться к выборам? Ваша конституция говорила обратное?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Конституция от 1984 года вопрос о переизбрании не регламентировала".

Euronews: "А конституция 2011 года?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "В 2011 году я использовал ресурс который позволил президента Оскару Ариасу успешно переизбраться в Коста-Рике. Напомню, что речь идет об одном из самых демократичных президентов Латинской Америки".

Euronews: "Ну, будь передо мной Оскар Ариас, я бы задал ему тот же вопрос..."

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Президент Оскар Ариас воспользовался этим ресурсом для переизбрания - и был переизбран. Тем же путем пошел и президент Колумбии Альваро Урибе".

Euronews: "И в Коста-Рике, и особенно в Колумбии я бы хотел задать тот же вопрос, что и вам".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Если какое-то решение хорошо сработало один раз, почему бы и другим им не воспользоваться?"

Euronews: "Мой вопрос: насколько справедливо настаивать на переизбрании, если изначально конституция такой безусловной возможности не предполагает? Это хорошо или плохо? Вне зависимости от того, кто прибегает к этому, как вы говорите, ресурсу?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Мы открыли путь для развития конституции.... в какой-то момент основной закон претерпел изменения. В нынешнем виде наша конституция не запрещает многократное переизбрание. Да, в нее были внесены поправки".

Euronews: "Таким образом, вы можете переизбираться сколько угодно".

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Любой может".

Euronews: "С 2011 года несколько авторитетных институтов, составляющих рейтинги демократических стран, рассчитывающие специальные индексы, говорят, что Никарагуа сдает демократические позиции, Возможно, из-за вашего стремления оставаться у власти. На ваш взгляд, сегодня Никарагуа - демократическая страна?"

Даниэль Ортега, президент Никарагуа: "Разумеется, ведь в конечном итоге решения у нас принимает народ на выборах. Людям нельзя зажать рот. В Европе, к примеру, есть избирательные системы, которые не ограничивают кандидатов в количестве попыток. Вы хотите сказать, что то, что хорошо для Европы, плохо для Латинской Америки? Нет, я верю в универсальные политические принципы, я убежден: только избиратель может решать, переизбираться политику или нет. Я пытался переизбираться в 1990 году и проиграл".