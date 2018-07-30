Никарагуа: исход и протесты

Поток никарагуанцев, покидающих страну растёт. К экономическому кризису, из-за которого источником выживания для 11% жителей страны стала трудовая миграция, добавилась и общественно-политическая нестабильность.

В соседней Коста-Рике уже проживают законно или нелегально от 350 до 500 выходцев из Никарагуа, и центры размещения для ищущих убежища новоприбывших переполнены. Никарагуанский президент Даниэль Ортега винит в сложившейся ситуации США:

- Вы неоднократно повтряли, что протесты в вашей стране финансируются из США, но никаких доказательств я ещё не видел. У вас они есть? - спросил у Ортеги корреспондент euronews Оскар Валеро.

- Да, конечно.

- А почему же вы их ещё не предъявили?

- Эти доказательства фигурируют на счетах администрации Белого дома и разных американских организаций. Они посылали деньги этим людям, причём говорили об этом открыто, говорили, что послали в Никарагуа миллионы - по их словам, "для демократии". Они используют эти фонды для дестабилизации нашей страны", - ответил президент Никарагуа. Полную версию интервью с ним вы сможете посмотреть во вторник 31 июля.

Оппозиция Никарагуа требует проведения досрочных выборов, обвиняя правящих сандинистов в коррупции и авторитарном правлении. Конфликт всё обостряется. В ходе непрекращающихся вот уже третий месяц протестов погибли около 450 и ранены более 2 тысяч человек.