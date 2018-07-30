Бессрочная забастовка таксистов

Забастовка таксистов против онлайн-сервисов пассажирских автоперевозок Uber и Cabify продолжается в Испании. Водители хотят добиться ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются работники этих сервисов.

Изначально стачка началась в Барселоне и должна была продолжаться лишь два дня. Тем не менее, когда таксистам в Барселоне не удалось добиться желаемого, они объявили о бессрочной забастовке. Работники отрасли перекрыли одну из улиц в центральном районе города.

Бастующие обещают устроить больше акций, если министерство развития страны будет игнорировать их требования. Кроме того, водители в Барселоне пригрозили возможностью заблокировать границу с Францией или перекрыть движение в районе порта Барселоны, если не будет достигнуто соглашение с властями Испании.