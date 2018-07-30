МН-370: тайна не разгадана

Вот уже более четырех лет не удается установить обстоятельства крушения "Боинга 777-200" "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс МН-370. Не оказалась исчерпывающей и информация в очередном докладе, представленном властями Малайзии. По словам главы комиссии по расследованию, подтверждено, что самолет незадолго до катастрофы сменил курс. Почему? Ответа нет.

Кок Су Чон, главный следователь: "Мы не можем определить управлял ли судном кто-либо, кроме пилота. Но мы также не можем исключить возможность незаконных действий некой третьей стороны".

Лайнер вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На борту находились 239 человек.

Лишь три элемента из 27, найденных в районе предполагаемого крушения, по данным следствия, принадлежали пропавшему боингу. Обломки были обнаружены на большом расстоянии друг от друга: от восточного побережья Танзании до южного побережья ЮАР.

Даника Викс потеряла в катастрофе своего мужа. Вот, что сказала женщина журналистам:

"У них снова ничего не получилось. Впрочем так было все время. Они действительно плохо справлялись с расследованием. И вот очередное заявление, мол "не знаем, что случилось, не знаем, что произошло..." Но, что нам от этого. Для нас это очередная пощечина. Мы снова возвращаемся к исходной точке. Куда двигаться дальше? Я говорила уже, что все это важно не только для нас, а в целом для авиационной индустрии. Нельзя допустить, чтобы исчезновение МН-370 так и осталось загадкой".

О пробелах в расследовании и оставшихся без ответов вопросах говорит не только Даника Викс, но и другие родственники тех, кто находился на борту самолета. Потерявшие близких люди все еще надеются, что рано или поздно самолет будет найден.