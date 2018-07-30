Парламент Македонии определился с датой общенационального референдума, назначив днем голосования 30 сентября. Гражданам страны предстоит ответить на вопрос: "Выступаете ли Вы в пользу членства в Европейском союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией?".
Македония: парламент определился с датой референдума
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Македония: парламент определился с датой референдума
17 июня правительства Греции и Македонии ратифицировали договор о переименовании последней в Республику Северная Македония. Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Спор продолжался более четверти века и препятствовал вступлению Македонии в ЕС и НАТО. Договор Афин и Скопье вызвал акции протеста как в Греции, таки в Македонии.