"Все сгорело за 10 минут"

49-летний житель деревни Неос-Вудзас Константинос Гкикас рассказывает о том, как оказался в огненной ловушке. Его жена и дети успели выбраться на машине, а Константинос остался: его престарелый отец отказался покидать дом, в котором жили три поколения. Они укрылись в подвале.

Константинос Гкикас: "Я увидел котят, открыл дверь и схватил их, чтобы затащить внутрь. В это время один из них начал бежать в обратную сторону, дверь захлопнулась из сильного порыва ветра. Вокруг бушевал огонь, я посмотрел по сторонам, и подумал, что можно успеть заснять происходящее на видео. Но затем, подходя к двери, чтобы открыть ее, я понял , что у меня нет ключей. Тогда я решил зайти в дом через боковой вход, через гараж и пока я туда шел, я все время снимал происходящее на видео. Я почувствовал, как горячий воздух подбирается ко мне, мне стало очень жарко. Я даже не заметил, что пожар уже разгорелся и с другой стороны. Я чувствовал, как волна горячего воздуха подбирается все ближе и ближе".

Константинос говорит, что его трое детей до сих пор не могут прийти в себя из-за пожара и гибели всех животных — куриц, петухов, гусей, черепах, голубей и собаки.

"Настоящий кошмар. Я пока не могу поверить, что пропало все, что мы создавали годами. Все пропало в течении 10 минут. В это сложно поверить. Все сгорело даже меньше чем за 10 минут. Даже на войне не бывает таких разрушений".

Несмотря на тяжелое испытание, Константинос говорит, что готов отстроить все заново.