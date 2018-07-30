После пожара: Мати залечивает раны

В этом районе Мати (Греция), еще недавно оживленном и шумном, стоит звенящая тишина. В то же время в курортном поселке, практически уничтоженном пожаром, уже начались восстановительные и ремонтные работы. Коммунальные службы убирают с улиц мусор; специализированные бригады восстанавливают оборванные линии электропередачи и телефонную связь. К работам подключаются и добровольцы.

"Люди помогают друг другу и от этого на душе становится тепло. Буквально каждый что-то предлагает и делает все, что может... У некоторых людей ничего не осталось.... И другим пострадавшим они не могут дать ни денег, ни одежды. Но и эти люди оказывают помощь и готовы взяться за любую работу", - говорит волонтер Теохарис Тзифлидис.

Яннис Колывопулос возглавляет группу психологов в местной поликлинике. Задача его команды - смягчить последствия стресса, переживаемого пострадавшими.

Яннис Колывопулос, психолог: "Многие люди все еще пребывают в состоянии посттравматического шока. Они пытаются осознать произошедшее, понять, что случилось именно с ними, когда возвращаются к своим домам и видят нанесенный пожаром ущеб. Что же касается тех, кто потерял своих близких... Разумеется, им необходима особая помощь и поддержка".

По данным властей, всего за несколько часов пламя поглотило 1260 акров земли.

Корреспондент euronews Фэи Дулгери передает из Мати:

"Мати покидают даже те его жители, дома которых не разрушило пламя. Те, кто стал свидетелями трагедии, говорят, что хотят уехать подальше от поселка-призрака. Между тем восстановительные работы идут в довольно быстром темпе: во всяком случае, здесь обещают полностью восстановить электроснабжение в ближайшие дни. Увы, людские раны так быстро не заживают..."