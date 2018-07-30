Для туристов в Германии открывается дом отдыха, который строила нацистская организация «Сила через радость» для досуга в Третьем Рейхе. Комплекс Прора на острове Рюген в Балтийском море реконструируют. Там уже разместились молодёжная гостиница и жилые комплексы. Квартиры и апартаменты выставили на продажу, несмотря на критику, которая связана с нацистским прошлым этого курорта и с ассоциациями, которые он вызывает.
Взморье с нацистским прошлым
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Взморье с нацистским прошлым
Сейчас Прора приватизирована: в середине 2000-х её продали бизнесменам почти за бесценок. «В то время государство было счастливо избавиться от этих зданий поскорее. Никому они не были тогда нужны», — рассказывает совладелец комплекса Ульрих Буш.
В агентствах недвижимости, которые работают с Пророй, настаивают, что этот комплекс так и не был достроен в Третьем Рейхе, а значит, по мнению предпринимателей, он никогда не был нацистским.