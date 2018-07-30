Взморье с нацистским прошлым

Для туристов в Германии открывается дом отдыха, который строила нацистская организация «Сила через радость» для досуга в Третьем Рейхе. Комплекс Прора на острове Рюген в Балтийском море реконструируют. Там уже разместились молодёжная гостиница и жилые комплексы. Квартиры и апартаменты выставили на продажу, несмотря на критику, которая связана с нацистским прошлым этого курорта и с ассоциациями, которые он вызывает.