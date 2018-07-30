Это лето уже называют чуть ли не самым жарким в истории ФРГ. Небывалая засуха нанесла серьёзный ущерб сельскому хояйству. На севере и востоке страны дождей почти не было с апреля, а столбик термометра все это время не опускался ниже 30 градусов. Особенно пострадали зерновые и рапс. Жара пагубно сказалась и на овощных культурах: сахарная свекла и картофель в этом году не уродятся - сетуют фермеры. Животноводы вынуждены вести скот на убой: луга превратились в выжженную солнцем пустошь, запасти корм на зиму не представляется возможным.
Немецкие фермеры просят о помощи
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Немецкие фермеры просят о помощи
Глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид потребовал от правительства 1 миллиард евро помощи и налоговые льготы для терпящих убытки хозяйств. По его словам, ущерб нужно компенсировать тем аграриям, которые потеряли от 30 и более процентов среднегодового урожая.
В политических кругах идею встретили прохладно. В СДПГ заявили, что не желают создавать "экономический прецедент", иначе поддержку затребуют предприятия других отраслей. "Зелёные" напомнили о негативном воздействии интенсивного земледелия на климат. Министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер обещала подумать и вынести этот вопрос на обсуждение кабинета министров в среду.