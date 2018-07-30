Немецкие фермеры просят о помощи

Это лето уже называют чуть ли не самым жарким в истории ФРГ. Небывалая засуха нанесла серьёзный ущерб сельскому хояйству. На севере и востоке страны дождей почти не было с апреля, а столбик термометра все это время не опускался ниже 30 градусов. Особенно пострадали зерновые и рапс. Жара пагубно сказалась и на овощных культурах: сахарная свекла и картофель в этом году не уродятся - сетуют фермеры. Животноводы вынуждены вести скот на убой: луга превратились в выжженную солнцем пустошь, запасти корм на зиму не представляется возможным.