Sky: победа с привкусом допинга

Улыбка не сходит с лица Герайнта Томаса. Он впервые в карьере выиграл "Тур де Франс". Но триумфатора супермногодневки публика встречает без особого восторга.

Хуже: на подиуме а Альпах британца освистали, в Пиренеях фанат пытался толкнуть его на трассе. Причина тому - тень, брошенная на репутацию его команды. Вот уже несколько лет допинговые скандалы сотрясают Team Sky.

Фигурант последнего - Крис Фрум. В прошлом году на "Вуэльте" в его пробе нашли сальбутамол. Концентрация вещества в два раза превышала допустимую норму. Фрум принимал его по так называемому "терапевтическому исключению", якобы для лечения астмы. В связи с недостатком доказательств четырёхкратный победитель "Тур де Франс" был оправдан. Через четыре дня Фрум вышел на старт "Большой петли-2018", на которой, кстати, стал третьим.

Расследованием ещё одной скандальной истории, в центре которой оказался титулованный Брэдли Уиггинс, даже занималась специальная парламентская комиссия.

В 2016-ом хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, согласно которым гонщик получал от ВАДА разрешения на приём запрещённых препаратов, в частности триамцинолона, ссылая на аллергию и приступы астмы. Исключения он запрашивал перед несколькими победными для себя стартами, в том числе - накануне "Тур де Франс-2012".

Уиггинс завершил карьеру к началу разбирательств. Их итог: пара врачей и экспертов были отстранены от работы. А комиссия постановила: чтобы улучшить результаты своих гонщиков, команда Sky действовала в обход антидопинговых правил, но их не нарушала.

Ну а пока те, кто считает, что победителей не судят, ведут жаркие споры со своими оппонентами, команда Sky празднует шестую победу в "Тур де Франс" за восемь лет своего существования.