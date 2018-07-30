Пошлины на европейские товары и миссии НАТО - основные темы переговоров между главой правительства Италии Джузеппе Конте и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Конте может сыграть значимую роль в выстраивании диалога между США и Евросоюзом, который склоняется к конфронтации после инициированного Трампом введения пошлин : у итальянского премьера-популиста много общего с нынешним американским президентом - взгляды на проблему нелегальной миграции, на торговлю, на отношения с Россией. И не случайно, что именно Конте стал основной поддержкой Трампа на июньском саммите "Большой семёрки".
Конте у Трампа: война, газ и торговля
Конте у Трампа: война, газ и торговля
Оба лидера разделяют скептицизм в отношении свободной торговли- так, Трамп неоднократно высказывал свое недовольство Североамериканским соглашением с Канадой и Мексикой, а правительство Конте отказалось ратифицировать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой. Но в Вашингтоне Конте намерен добиться послаблений для итальянского автомобильного сектора, по которому пошлины ударят особенно сильно, а также защитить деятельность итальянских компаний в Иране, которым грозят санкции, вводимые Трампом против Тегерана.
Что касается сотрудничества в рамках НАТО, Белый дом назвал Рим "ведущим партнёром в Афганистане и Ираке, ключом к обеспечению стабильности в Средиземноморском регионе".
Италия была активным участником операции международной коалиции в Ливии, а теперь участвует и в строительстве ТАР: Трансадриатического газопровода, который доставит азербайджанский газ в Европу. Итальянский участок трубы прокладывается в южной области Апулия, несмотря на то, что это наносит урон главному достоянию региона - вековым оливковым рощам. Этот газопровод в Вашингтоне рассматривают как важный вклад в энергетическую безопасность Европы, а значит и как стратегическую цель США.
В ходе встречи в понедельник запланирована сначала беседа Трампа и Конте с глазу на глаз, а затем переговоры в расширенном составе.