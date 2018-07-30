Конте у Трампа: война, газ и торговля

Пошлины на европейские товары и миссии НАТО - основные темы переговоров между главой правительства Италии Джузеппе Конте и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Конте может сыграть значимую роль в выстраивании диалога между США и Евросоюзом, который склоняется к конфронтации после инициированного Трампом введения пошлин : у итальянского премьера-популиста много общего с нынешним американским президентом - взгляды на проблему нелегальной миграции, на торговлю, на отношения с Россией. И не случайно, что именно Конте стал основной поддержкой Трампа на июньском саммите "Большой семёрки".