Ципрас на пепелище

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас приехал в пережившую сильнейшие пожары Восточную Аттику, где огненная стихия унесла более 90 жизней. Впервые после трагедии он побывал в пострадавших населённых пунктах и встретился с местными жителями.

В ответ на критику оппозиции Ципрас сказал, что не приехал ранее, так как координировал ситуацию из Афин. В некогда весёлом курортном посёлке Мати, где было особенно много жертв, премьер навестил боровшихся с огнём пожарных и спасателей, которые всё ещё продолжают поиски - пропавшими без вести числятся 25 человек, 28 останков ещё не опознаны.

"Сегодня я посетил место трагедии, - написал Ципрас в своём "Твиттере", - не могу передать словами мои боль, печаль, но и чувство глубокого уважения к тем, кто отважно вступил в неравную схватку с пламенем".

Политические противники греческого премьера назвали его визит в зону бедствия "шоу для СМИ". Ранее Алексис Ципрас взял на себя политическую ответственность и пообещал принять меры для предотвращения повторения случившегося. Среди них - борьба с незаконными постройками, которые, по мнению специалистов, усугубили ситуацию.

Фэи Дулгери, euronews:

"Алексис Ципрас посетил район Argira Akti (Серебряный берег), одно из мест трагедии, через неделю после того, как здесь полыхал смертоносный огонь. Он встретился с семьями, потерявшими своих близких, поблагодарил спасателей и пожарных, которые пришли на помощь людям, ознакомился с работой служб, восстанавливающих пострадавший регион".