30 июля в Зимбабве состоятся всеобщие выборы. Жители страны изберут президента и обе палаты парламента. Согласно опросам, действующий президент Мнангагва партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" имеют наибольшие шансы на победу. За 75-летнего президента Эммерсона Мнангагву готовы проголосовать 40% зимбабвийских избирателей.
Роберт Мугабе поддержал кандидата от оппозиции
Роберт Мугабе поддержал кандидата от оппозиции
Роберт Мугабе, возглавлявший Зимбабве со времени обретения страной независимости и отстранённый от власти в ноябре прошлого года в результате военного переворота, отказался от поддержки своего преемника и партии, которую он возглавлял на протяжении десятилетий:
"Меня исключили из партии, которую я основал, Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта. На меня в ней начали смотреть как на врага".
Главный соперник Мнангагвы, 40-летний Нельсон Чамиза, отстает от него не сильно: за оппозиционера готовы отдать голоса 37% граждан. Чамиза возглавил Движение за демократические перемены в феврале этого года, после смерти Моргана Цвангираи — многолетнего политического соперника президента Мугабе. Но сейчас отставной президент назвал Чамизу наиболее приемлемым для себя претендентом на власть.