Международная группа археологов сделала ценную находку на месте разрушенной во время Второй мировой войны Старой синагоги в Вильнюсе. Археологические раскопки начались здесь год назад после закрытия располагавшейся на месте синагоги начальной школы. Работы продлятся еще 2 года, после чего на месте раскопок откроется мемориальный музей.
Ценная находка археологов в Вильнюсе
Ценная находка археологов в Вильнюсе
Йон Зелигман, руководитель раскопок, научный сотрудник Управления древностей Израиля: "Мы нашли, к нашей великой радости, очень хорошие остатки бимы. Бима это центральная часть синагоги, с которой тора зачитывается собравшимся верующим. И вот под моими ногами где-то на три метра ниже пола бывшего директорского кабинета находится бима в прекрасном состоянии".
Старая синагога была построена в 1633 г. в ренессансно-барочном стиле. В нач. XIX в. она была частично перестроена в стиле классицизма. В XIX и нач. XX вв. евреи составляли почти половину населения Вильны и город нередко называли Северным Иерусалимом.
Во время немецко-фашистской оккупации Литвы практически все еврейское население Литвы было уничтожено или отправлено в лагеря смерти. В Cтарой синагоге немцы разместили продовольственной склад. В 1944 г. она сильна пострадала во время боев.
Атеистические власти советской Литвы отказались от восстановления исторического здания и построили на его месте детский сад и начальную школу.