Ценная находка археологов в Вильнюсе

Международная группа археологов сделала ценную находку на месте разрушенной во время Второй мировой войны Старой синагоги в Вильнюсе. Археологические раскопки начались здесь год назад после закрытия располагавшейся на месте синагоги начальной школы. Работы продлятся еще 2 года, после чего на месте раскопок откроется мемориальный музей.