Украинское Мёртвое море

Насытившись отдыхом на зарубежных курортах, украинцы открывают для себя интересные уголки родной страны. Это место называют украинским Мертвым морем. Местные жители рассказывают, что вода розового цвета и грязь из Лемурийского озера, которое расположено в Херсонской области, обладают целебными свойствами. Утонуть в этом водоеме невозможно из-за высокого содержания соли.

Говорит одна из туристок:

"Я приехала сюда здоровье поправить и посмотреть, что есть у нас на Украине. А то мы ничего не видим, ездим за границу, а ведь у нас тоже есть много интересных мест".

Александр Никитин приехал на Лемурийское озеро, чтобы восстановиться после операции. По его словам, лечебный эффект от местных грязей он уже почувствовал.

"Сустав вот плечевой левый - сейчас поднимаю руку, уже легче, не болит почти. Ну не болит уже. А то не мог вообще руку поднять".

Вокруг происхождения озера ходят легенды. Одни говорят, что это воронка, которая осталась после падения самолета в 1960 году и которая позже заполнилось водой из другого озера. Другие уверены, что водоем – часть древнего Лемурийского моря.