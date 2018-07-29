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Герайнт Томас выиграл "Тур де Франс"

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Герайнт Томас выиграл "Тур де Франс"

Герайнт Томас выиграл "Тур де Франс"
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Британский велогонщик Герайнт Томас из команды Sky стал победителем многодневки "Тур де Франс". Для 32-летнего Томаса эта победа стала первой на "Большой петле". Ранее он выигрывал многодневки "Париж - Ницца" (2016) и "Джиро дель Трентино" (2017). Томас является двукратным олимпийским чемпионом по велогонкам на треке в командном преследовании (2008, 2012).

Победителем заключительного 21 этапа, который финишировал на Елисейских полях в Париже, стал норвежец Александр Кристофф из команды UAE Emirates.

Второе место в общем зачёте "Тур де Франс" занял голландец Том Дюмулен из команды Sunweb. В прошлом году он стал победителем велогонки "Джиро д'Италия".

Третьим в общем зачёте в этом году стал партнер Томаса по команде британец Крис Фрум, который выиграл три предыдущих "Тур де Франс".